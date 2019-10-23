В киевском супермаркете по торговому залу бегала крыса. Работники признались, что у них их «целая семья»

Посетители одного из киевских супермаркетов обнаружили в торговом зале крысу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Страшко.

По его словам, ЧП произошло в магазине сети «Фуршет». «Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда к другому ряду. Сбил ее немного, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел», — написал Страшко, добавив, что работники магазина при этом заявили, что у них живет не одна крыса, «а целая семья — более пяти».

В подтверждение своих слов он приложил видео.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года посетители супермаркета в Ровно обнаружили внутри торгового ряда молочного отдела крысу.