В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024

В Париже состоялась презентация эмблемы Олимпиады-2024. Как выяснили журналисты «Фразы», организаторы продолжают готовиться к Олимпийским и Паралимпийским Играм в столице Франции.

Во вторник, 22 октября, прошла официальная презентация логотипа и ролика Олимпиады.

Лого сделано в серебристо-золотых тонах. На нем изображены медали Игр, олимпийский огонь и символ страны – Марианна. Благодаря присутствию последней в социальных сетях уже называют эмблему «любовной», вспоминая о том, что Париж издавна называли городом любви.

Марианна также олицетворяющего девиз Франции: «Свобода, Равенство, Братство».

Стоит напомнить, что Олимпийские Игры пройдут 26 июля – 11 августа, а Паралимпийские Игры состоятся 28 августа – 8 сентября 2024 года.

Как писала «Фраза», Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году.