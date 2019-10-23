Их нравы: известный американский актер «потерял» штаны в телеэфире

Странные нравы царят на американском ТВ. Как выяснили журналисты «Фразы», известный актер Алек Болдуин снял штаны эфире.

Произошло это во время шоу Джимми Фэллона.

61-летний актер болтал с ведущим, после чего заявил зрителям, что похудел, и предложил собравшимся оценить свою спортивную форму: Алек Болдуин встал, после чего спали штаны.

Ведущий сделал вид, что ему стыдно, и отвернулся. Зрители же в студии принялись радостно визжать.

Известно, что актер рекламировал свой новый фильм «Сиротский Бруклин».

Видео:

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