На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ

В Черновицкой области верующие Украинской Православной Церкви записали видеообращение с протестом против принудительной перерегистрации их храма в ПЦУ. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, 21 октября прихожане храма святителя Николая села Черешенька Вижницкого района во главе с протоиереем Петром Навотным записали видеообращение.

Они рассказали о незаконных действиях городских властей, сообщается на официальном сайте Юридического отдела УПЦ,

«Неизвестные люди без согласия старосты села изготовили документы на наш храм», — отметил настоятель.

По словам протоиерея Петра Навотного, в Черешенках уже существует приход УПЦ Киевского Патриархата и население села для себя давно определилось в какой храм им ходить.

Авторы видеообращения подчеркивают, что «в селе есть много православных христиан, поддерживающих Украинскую Православную Церковь и храм посещает много верующих из окружающих сел».

Верующие возмущены действиями Черновицкой ОГА и называют незаконный перевод храма в ПЦУ «рейдерским захватом».

Община заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы и обжаловать незаконные действия чиновников в суде.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ.