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Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем

Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем

Легендарный Арнольд Шварценеггер признался, что чуть не умер в прошлом году. Как выяснили журналисты «Фразы», 72-летний актер и спортсмен поведал о проблемах с сердцем.

Как пишут западные СМИ, по его словам, ЧП произошло в марте 2018 года, когда ему проводили уже шестую операцию на сердце. Тогда врачи меняли «железному Арни» легочный клапан, который был установлен 22 года назад.

Сам Арнольд Шварценеггер вспоминает: «Чем старше ты становишься, тем труднее, и мое тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съемок в последнем «Терминаторе».

Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» выходит в прокат этой осенью.

Как писала «Фраза», Трамп высмеял Шварценеггера. «Терминатор» в долгу не остался.

Ранее на Шварценеггера в Африке напал негр.

Тэги: США, Арнольд Шварценеггер, здоровье, мир, кино, сердце, культура

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