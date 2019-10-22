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Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется

Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется

Турция официально сообщила о своих потерях во время вторжения в Сирию. Как выяснили журналисты «Фразы», данные предоставили в министерстве обороны страны.

Сообщается о семи погибших солдатах. Также девяносто военных получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко отверг возможность переговоров с курдами. Он заявил: «Мы будем продолжать называть террористов террористами. Мы никогда не сидели за столом переговоров с террористической организацией и не будем сидеть».

Турецкий лидер добавил, что его страна «готова с большей решительностью возобновить операцию на севере Сирии, если США не выполнят договоренности с Анкарой по отводу курдских сил из зоны безопасности».

Стоит напомнить, что операция «Источник мира» стартовала 9 октября. Целью армии Турции стала Рабочая партия Курдистана. Атаку также поддержала сирийская оппозиция.

Западные страны умыли руки и осудили действия Турции.

Ранее, 17 октября, было объявлено о перемирии на 120 часов. За это вроемя должен произойти отвод курдских формирований на тридцать километров «для создания буферной зоны» под контролем Турции.

Пока хлипкое перемирие сохраняется.

Как писала «Фраза», стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию.

Тэги: мир, Турция, война, Сирия, курды

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