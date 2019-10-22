Молодая девушка из Индонезии установила уникальный рекорд ловкости и скорости

Скалолазка из Индонезии Арьес Сусанти установила уникальный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», 24-летняя девушка покорила пятнадцатиметровую стену менее чем за семь секунд.

Соревнование проходило в Китае.

Результат спортсменки составил 6,995 секунды.

Для сравнения, у ее соперницы в финале ушло на взятие высоты на полторы секунды больше.

Видео рекорда:

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