Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника

На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника

В с. Петрово Одесской области четверо подростков изнасиловали 12-летнего мальчика из своей школы. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам матери пострадавшего, это случилось, когда он возвращался домой.

Как сообщает ТСН, правоохранители начали расследование, однако за 5 месяцев оно не дало никаких результатов. При этом экспертиза подтвердила факт изнасилования, однако названные потерпевшим насильники проходят по этому делу как свидетели. Впрочем, как утверждают в пресс-службе одесской полиции, этот статус еще может измениться.

По словам матери мальчика Сильвы Саакян, сначала сына якобы насиловали в кустах, а потом в заброшенных зданиях, чтобы никто не услышал. Чтобы он не сопротивлялся и не кричал, применяли силу.

В итоге в одном из заброшенных зданий полиция якобы даже нашла использованные презервативы, которые, по словам пострадавшего школьника, были и у его обидчиков. «После полового акта этот презерватив снимался и одевался другим. Я не представляет, как это можно», — рассказала Саакян, выразив недоумение тем, что у полиции до сих пор нет никаких подозреваемых.

Пострадавший сам указал на своих обидчиков. По его словам, их четверо, они учатся в той же школе. Старшему на момент совершения преступления исполнилось 15 лет. Еще с прошлой осени травили его, избивали и унижали, однако парень боялся об этом рассказать, так как мать одного из нападавших является учительницей в той же школе.

Сами же педагоги все отрицают и в историю с изнасилованием старшеклассниками не верят. «Не было у нас такого еще в селе, не могу я поверить. Это болезненно для мамы и этих я могу понять тоже. Во-первых, нужно, чтобы следствие доказало, что это дети были виноваты», — заявила исполняющая обязанности директора Петровской школы Инна Белоус.

В районном отделе образования об инциденте говорить отказались.

После инцидента семья вынуждена была покинуть село. Потерпевший ребенок перенес уже множество допросов и экспертиз, что, по мнению психолога Екатерины Гольцберг, чревато проявлениями массовой агрессией, «когда ребенок может взять оружие и наказывать всех».

Как сообщала «Фраза», 26 сентября 2007 года милиция задержала 4 мужчин в возрасте 17-27 лет по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

В феврале 2019 года в одном из сел подросток изнасиловал шестиклассника

Тэги: изнасилование, школа, Одесская область, образование, криминал, новости Украины

Комментарии

Статьи

21.10.19 10:15

Реформа прокуратуры: изменения и риски для Украины

Автор: Людмила Кабанец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
22.10.19 09:35

Я хороший, мне можно

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Бродский после переписки с Коломойским подтвердил намерение уехать из Украины на виллу в Италию
21.10.19 17:33

Бродский после переписки с Коломойским подтвердил намерение уехать из Украины на виллу в Италию

Автор: Vlasti.net

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Коломойский назвал Гонтареву «дебилкой», «тварью», «неуравновешенной дурой» и «невменяшкой»

Коломойский назвал Гонтареву «дебилкой», «тварью», «неуравновешенной дурой» и «невменяшкой»
22.10.19 09:38
766
Последние новости
22.10.19 11:50

В Церкви заявили, что информация о «поражении» РПЦ на Афоне не имеет ничего общего с реальностью
22.10.19 11:34

На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
22.10.19 11:28

В РПЦ отмечают, что Варфоломея на Афоне поддерживает только 7 из 20 игуменов
22.10.19 11:06

В одной из африканских стран начался мор слонов
22.10.19 10:43

На Афон вместе с Варфоломеем прибыли 5 архиереев ПЦУ
22.10.19 10:29

Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского
22.10.19 10:06

Сербский епископ призвал Предстоятеля Элладской Церкви не способствовать расколу мирового Православия
Фото и Видео
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника
В одной из африканских стран начался мор слонов
В одной из африканских стран начался мор слонов
Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского
Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского
В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах
В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах
В Бразилии самолет рухнул на жилой квартал
В Бразилии самолет рухнул на жилой квартал
В Испании таки перезахоронят останки диктатора Франко
В Испании таки перезахоронят останки диктатора Франко
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
Столкновение маршруток во Львове: сообщается о многочисленных пострадавших
Столкновение маршруток во Львове: сообщается о многочисленных пострадавших
На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень
На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.