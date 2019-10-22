На Одесщине подростков подозревают в жестоком изнасиловании школьника

В с. Петрово Одесской области четверо подростков изнасиловали 12-летнего мальчика из своей школы. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам матери пострадавшего, это случилось, когда он возвращался домой.

Как сообщает ТСН, правоохранители начали расследование, однако за 5 месяцев оно не дало никаких результатов. При этом экспертиза подтвердила факт изнасилования, однако названные потерпевшим насильники проходят по этому делу как свидетели. Впрочем, как утверждают в пресс-службе одесской полиции, этот статус еще может измениться.

По словам матери мальчика Сильвы Саакян, сначала сына якобы насиловали в кустах, а потом в заброшенных зданиях, чтобы никто не услышал. Чтобы он не сопротивлялся и не кричал, применяли силу.

В итоге в одном из заброшенных зданий полиция якобы даже нашла использованные презервативы, которые, по словам пострадавшего школьника, были и у его обидчиков. «После полового акта этот презерватив снимался и одевался другим. Я не представляет, как это можно», — рассказала Саакян, выразив недоумение тем, что у полиции до сих пор нет никаких подозреваемых.

Пострадавший сам указал на своих обидчиков. По его словам, их четверо, они учатся в той же школе. Старшему на момент совершения преступления исполнилось 15 лет. Еще с прошлой осени травили его, избивали и унижали, однако парень боялся об этом рассказать, так как мать одного из нападавших является учительницей в той же школе.

Сами же педагоги все отрицают и в историю с изнасилованием старшеклассниками не верят. «Не было у нас такого еще в селе, не могу я поверить. Это болезненно для мамы и этих я могу понять тоже. Во-первых, нужно, чтобы следствие доказало, что это дети были виноваты», — заявила исполняющая обязанности директора Петровской школы Инна Белоус.

В районном отделе образования об инциденте говорить отказались.

После инцидента семья вынуждена была покинуть село. Потерпевший ребенок перенес уже множество допросов и экспертиз, что, по мнению психолога Екатерины Гольцберг, чревато проявлениями массовой агрессией, «когда ребенок может взять оружие и наказывать всех».

Как сообщала «Фраза», 26 сентября 2007 года милиция задержала 4 мужчин в возрасте 17-27 лет по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

В феврале 2019 года в одном из сел подросток изнасиловал шестиклассника