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Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского

Новый император Японии взошел на престол на глазах у Зеленского

Нарухито стал 126-м императором Японии. Как выяснили журналисты «Фразы», церемония интронизации, в которой приняли участие лидеры более 170 стран мира, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский, прошла 22 октября, в Императорском дворце в Токио.

«Я искренне надеюсь, что Япония будет и в дальнейшем развиваться и сделает свой вклад в дружбу и мир международного сообщества, а также в благополучие и процветание людей благодаря мудрости и неустанным усилиям людей», — цитирует нового императора «Радио Свобода».

Видео с церемонии публикует на своей странице в Facebook Офис президента Украины.

Отметим, Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию, которая длилась более получаса.

Как сообщает Lenta.ru, по случаю церемонии в Японии решили помиловать около 550 тысяч человек, совершивших мелкие преступления не менее трех лет назад. Большинство из них — нарушители правил дорожного движения. Всех попавших под амнистию восстановят в гражданских правах, при этом она не коснется осужденных или приговоренных к каторжным работам. Последняя амнистия в Японии была объявлена в 1993 году по случаю брака Нарухито и Масако.

В целом церемония возведения на престол состоит из трех частей. Во время первой новому императору передают святыни, символы власти: это меч, ожерелье и зеркало. Вторая часть — непосредственно интронизация. Третья часть — обряд дайдзёсай, во время которого император молится за благосостояние народа и хороший урожай, а также «трапезничает с богами».

Как сообщала «Фраза», 30 апреля 2019 года император Японии Акихито, правивший страной с 1989 года, завершил процедуру отречения от престола в пользу своего сына Нарухито.

Таким образом Нарухито стал первым императором Японии, родившимся после Второй мировой войны. Имеет ученую степень магистра исторических наук. Известен своей экозащитной и благотворительной деятельностью. В свободное время играет на альте, любит бег трусцой и пешеходный туризм, а также занимается альпинизмом.

Тэги: Япония, мир, церемония, император, Владимир Зеленский, Нарухито

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