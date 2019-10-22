В одной из африканских стран начался мор слонов

В Зимбабве произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут зафиксирована массовая гибель слонов.
Как передают местные экологи, это происходит из-за обрушившейся на страну жары, которая привела к засухе и голоду.
Слоны умирают в национальном парке Хванге.
За последние пару месяцев скончались почти шесть десятков животных.
Экономическая ситуация в Зимбабве не позволяет финансировать парк в полном объеме.
Всего тут живут до пятидесяти тысяч слонов. Сейчас животные бегут из парка в поисках воды и еды.
Как писала «Фраза», в Индии появилась больница для слонов.
Ранее в Испании умерла слониха, 43 года прожившая в одиночестве.