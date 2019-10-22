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В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах

В центре Киева пьяная девушка-водитель устроила ДТП и выпивала прямо при копах

Вечером понедельника, 21 октября, в центре Киева на улице Набережно-Крещатицкая возле станции метро «Почтовая площадь» произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», автомобилем Suzuki Vitara управляла нетрезвая девушка.

Как сообщает «Информатор», когда ее остановили полицейские, она продолжила выпивать прямо при копах, употребляя «слабоалкогольный напиток».

Известно, что, не справившись с управлением, она врезалась в отбойник.

Нарушительница не захотела проходить тест на содержание алкоголя в крови, после чего устроила полиции скандал: она вытряхивала содержимое сумочки и просила у них денег на такси.

Никто не пострадал.

Видео:

Как писала «Фраза», в Киеве BMW влетел в маршрутку с пассажирами.

Тэги: Киев, ДТП, общество, авария, транспорт, новости Украины

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