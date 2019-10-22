В Бразилии самолет рухнул прямо на жилой квартал

В Бразилии произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе Белу-Оризонти легкомоторный самолет упал прямо на жилые кварталы.
В результате инцидента погибли как минимум три человека.
Нескольких человек забрали врачи.
Известно, что крушение самолета произошло вскоре после его взлета с местного аэропорта. Борт летел в муниципалитет Ильеус.
В итоге, самолет грохнулся на перекрестке двух улиц – прямо на автомобили и людей.
Видео с места ЧП:
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