В Бразилии самолет рухнул прямо на жилой квартал

В Бразилии произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе Белу-Оризонти легкомоторный самолет упал прямо на жилые кварталы.

В результате инцидента погибли как минимум три человека.

Нескольких человек забрали врачи.

Известно, что крушение самолета произошло вскоре после его взлета с местного аэропорта. Борт летел в муниципалитет Ильеус.

В итоге, самолет грохнулся на перекрестке двух улиц – прямо на автомобили и людей.

Видео с места ЧП:

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