В Испании таки перезахоронят останки диктатора Франко

Власти Испании таки решили перезахоронить останки своего диктатора Франсиско Франко. Как выяснили журналисты «Фразы», это произойдет уже в четверг, 24 октября.

Уже известно, что их перенесут из Долины Павших под Мадридом на кладбище в районе Пардо.

Данным решением парламента страны остались недовольны его потомки: они хотели, чтобы останки перезахоронили в Мадриде, в склепе собора Альмудена.

Напомним, что Франсиско Франко был организаторов военного переворота 1936 года, после чего в Испании началась гражданская война, участие в которой принимал и Советский Союз.

Франсиско Франко установил в стране тоталитарную диктатуру правого толка. Власть он оставил лишь в 1973 году, когда ему уже было 80 лет, буквально за пару лет до своей смерти.

Как писала «Фраза», ранее депутаты решили провести эксгумацию останков Франсиско Франко из мавзолея в Долине Павших недалеко от Мадрида, где были похоронены жертвы Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.