На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень

В понедельник, 21 октября, в Киеве на улице Евгения Коновальца, 36а произошло страшное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на территории Киевского национального университета культуры и искусств повесился молодой парень.

Как передает «Информатор», труп обнаружил прохожий.

Тело висело на дереве над обрывом.

Выяснилось, что парень не был студентом. На момент смерти ему был 21 год.

Видео 18+

Как писала «Фраза», в Киеве после ссоры с родителями повесился молодой парень.

Ранее в офисе Киевского метрополитена повесился бомж.