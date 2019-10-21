В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей

В Демократической республике Конго произошло жуткое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», недалеко от города Мбанза-Нгунгу сгорел переполненный автобус с людьми.

Как сообщают местные СМИ, по последним данным, погибли более двадцати человек. Десятки людей госпитализированы – их спасают врачи.

Известно, что автобус был переполнен и перевозил более ста людей. Рейс вез местных торговцев и их товар.

Переполненный автобус рухнул с горы из-за отказал тормозов и вспыхнул.

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Как писала «Фраза», в Конго пропал президентский самолет с россиянами на борту.