«Квартал 95» и хор Веревки жестко потроллили Гонтареву

В последнем концерте студии «Квартал 95» появился пикантный номер. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем юмористы высмеивают экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Причем, делают это они совместно с Национальным заслуженным академическим народным хором имени Григория Веревки.

Евгений Кошевой и хор исполнили песню «Горіла хата, палала», в которой посмеялись над недавно сожженным домом Валерии Гонтаревой.

При этом ведущий концерта назвал это «ярким событием», а Евгений Кошевой сказал, что «дом сгорел от стыда».

Видео номера уже активно обсуждают в социальных сетях:

Как писала «Фраза», Гонтарева пожаловалась, что ее дом под Киевом сожгли.