Появилось видео последствий прорыва каскада дамб в России

В результате прорыва двух дамб в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Как выяснили журналисты «Фразы», в Сети появилось видео последствий техногенного ЧП.

Как видно на кадрах, пострадавший после прорыва дамы участок заполнен водой, которая полностью скрыла низину между холмами.

Сам прорыв произошел ночью 19 октября. Вода технологического водоема золотодобывающей артели, хлынувшая на вагончики, в которых проживали 76 рабочих прииска, смыла несколько конструкций, расположенных в районе деревни Щетинкино на реке Сейба.

Расследованием трагедии занимается Следственный комитет. Уже есть первые задержанные ‒ это директор, а также начальник и мастер горного участника золотодобывающей компании.

Как писала «Фраза», грандиозный прорыв дамбы в американском штате Айова попал на видео.

Ранее сообщалось, что под Одессой из-за ливня прорвало дамбу.