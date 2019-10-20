В США оригинальным способом обезвредили ученика, который пришел в школу с дробовиком

В одной из школ американского города Портленд (штат Орегон) произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там преподаватели смогли «по-доброму» обезвредить вооруженного ученика.

Как передает ABC News, инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, случился еще в мае, однако прокуратура округа Малтнома обнародовала видеозапись только в пятницу, 18 октября.

Как кадрах видно, как школьный тренер Кинен Лоу внезапно заключает 19-летнего «милитариста» Энджела Гранадос-Диаса в объятия, после чего другой преподаватель забирает у него дробовик.

«В то время я испытывал сострадание к нему. Очень часто, особенно когда ты молод, ты не осознаешь, что делаешь», ‒ рассказал позднее тренер, поступок которого сочли героическим.

В свою очередь, подоспевшие полицейские задержали юношу и заключили его под стражу.

Сообщается, что в момент инцидента Гранадос-Диас страдал психическим расстройством. По решением суда он три года будет находиться под надзором властей.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e — ABC News (@ABC) 19 октября 2019 г.

Как писала «Фраза», на Одесщине учительница заявилась в школу с гранатой.

Ранее в Швеции неизвестный пришел в школу с мечом: погиб один человек, пятеро ранены.