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Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту

Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту

В ночь с 18 на 19 октября в американской Филадельфии (штат Пенсильвания) прославленный украинский боксер-полутяж Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) встретился с российским нокаутером Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», на кону объединительного поединка стояли чемпионские титулы по версиям IBF и WBC.

Оба спортсмена начали поединок в своей фирменной манере: панчер Бетербиев старался сближаться с украинцем и зажимать его у канатов, а Гвоздик, в свою очередь, демонстрировал феноменальную скорость и остро контратаковал.

Первый раунд отметился грубой ошибкой рефери, который отсчитал нокдаун Гвоздику после того, как россиянин борцовским приемом уложил его на канвас.

Равным выдался и второй раунд, а уже начиная с третьего, украинец приспособился к сопернику и стал раз за разом пробивать его защиту. Впрочем, россиянин продемонстрировал прекрасное умение держать удар и старался отвечать на каждую атаку украинца.

И все же Гвоздик смотрелся предпочтительнее вплоть до девятого раунда, когда в ринге началось самое настоящее «рубилово». К сожалению, ввязавшись в бой на близкой дистанции, харьковчанин начал много пропускать и быстро терять силы. Этим сполна воспользовался Бетербиев, обрушив в концовке раунда град тяжелейших ударов в голову украинца.

Тем не менее, Гвоздик смог продержаться до гонга, однако это его не спасло ‒ в следующей трехминутке рефери остановил поединок после того, как украинец трижды побывал в нокдауне.

Как писала «Фраза», после боя с украинцем Гвоздиком врачам пришлось спасать жизнь канадскому боксеру.

Ранее боксер Гвоздик подтвердил, что не верит в нападение России на Украину.

Тэги: США, чемпион, бокс, боксер, WBC, спорт, Нокаут, новости Украины, Александр Гвоздик

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