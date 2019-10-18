Известная американская певица эпично рухнула со сцены во время странного танца

С американской певицей Леди Гагой произошел конфуз. Как выяснили журналисты «Фразы», она упала со сцены во время шоу в Лас-Вегасе.
Видео в социальных сетях уже делятся зрители концерта.
Падение произошло после того, как Леди Гага принялась исполнять весьма пикантный танец с одним из своих поклонников, который поднялся к ней из зала.
Данный танец больше напоминал имитацию полового акта.
Не успев начать странную пляску, мужчина оступился и рухнул со сцены прямо вместе с певицей.
Поклонники говорят, что позже она вернулась и продолжила шоу.
Не известно, пострадали ли Леди Гага и ее фанат.
Как писала «Фраза», Леди Гага рассказала о своей жизни с редкой неизлечимой болезнью.