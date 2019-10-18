В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера

Вечером четверга, 17 октября, в Днепре произошло громкое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», на Заводской набережной у отеля «Прибой» расстреляли 27-летнего мужчину.
Как передает «Информатор», известно, что погибший – Армен Багдасарян.
Он сидел за рулем Mercedes, который расстрелял киллер.
Видео с места убийства:
Ночью же прошло задержание убийцы. Работали бойцы КОРДа.
Киллером называют 30-летнего неработающего местного жителя. У него нашли гладкоствольное охотничье помповое ружье.
Он, якобы, уже признал свою вину. Причиной убийства называют «решение конфликта имущественного характера».
Видео задержания:
Как писала «Фраза», в Днепре мужчина заживо угорел в бане.
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