В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера

Вечером четверга, 17 октября, в Днепре произошло громкое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», на Заводской набережной у отеля «Прибой» расстреляли 27-летнего мужчину.

Как передает «Информатор», известно, что погибший – Армен Багдасарян.

Он сидел за рулем Mercedes, который расстрелял киллер.

Видео с места убийства:

Ночью же прошло задержание убийцы. Работали бойцы КОРДа.

Киллером называют 30-летнего неработающего местного жителя. У него нашли гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Он, якобы, уже признал свою вину. Причиной убийства называют «решение конфликта имущественного характера».

Видео задержания:

Как писала «Фраза», в Днепре мужчина заживо угорел в бане.

Ранее в Днепре под землю проваливается многоквартирный жилой дом.