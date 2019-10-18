Популярный украинский курорт атакуют черви, которые едят даже бетон

Популярный в Запорожской области курорт – Кирилловку атаковали черные черви, которые называются кивсяком. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам местных жителей эти черви едят даже бетон.

По информации «РБК-Украина», они начали появляться после того, как хозяева пустующих земельных участков перестали косить траву. Все лето черви размножаются в этой траве. Они не любят солнце и очень активны в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис. И вообще для огорода они очень вредны.

В зависимости от возраста кивсяк бывает коричневым или черным, средняя продолжительность жизни 4-5 лет. Длина червя 8-14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июля нынешнего года в Кирилловке отдыхающие на пляже наткнулись на змею.

В конце того же месяца в Кирилловке в воде плавал огромный удав.