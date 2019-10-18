В США решили закрыть скандальную тюрьму-остров

В американском Нью-Йорке решили закрыть скандальную тюрьму-остров Райкерс. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают власти города.

Как пишут местные СМИ, уже разработан план по ликвидации тюрьмы в проливе Ист-Ривер. Сейчас там находятся более одиннадцати тысяч людей.

Закрытие Райкерс обойдется недешево – стоимость проекта оценивается в 8,7 миллиарда долларов. Окончательно закрыть тюрьму планируют через семь лет. Содержание заведения сейчас обходится городу почти в девятьсот миллионов долларов в год. Она была открыта еще в 1932 году.

Вместо нее в Нью-Йорке построят четыре новые тюрьмы: в районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.

Что касается Райкерс, то данная тюрьма нередко оказывалась в центре скандалов.

Тут часто вскрывались факты нарушений со стороны охраны, а также дрались сами заключенные.

Руководство тюрьмы неоднократно обвиняли в коррупции.

Как писала «Фраза», американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.