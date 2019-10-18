Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды

Уже совсем скоро, в ночь на вторник, 22 октября, пройдет звездопад Ориониды. Как выяснили журналисты «Фразы», в атмосфере Земли окажутся метеоры потока.

Как пишут в социальных сетях астрономы, космическая пыль будет двигаться с гигантской скоростью более 65 километров в секунду.

Благодаря высокой скорости жители нашей планеты, в том числе и украинцы, смогут наблюдать столь «яркое» зрелище.

Ожидаемая интенсивность в этом году составит до двух десятков метеоров в час.

Лучше всего наблюдать явление после двух часов ночи. Синоптики пообещали в Украине чистое небо.

Звездопад будет лучше всего виден в юго-восточной части небосвода, где находится созвездие Ориона.

Звездопад является порождением кометы Галлея, которая раз в семьдесят шесть лет подлетает к нашему Солнцу, после чего на его орбиту попадает метеорная пыль, через которую и пройдет Земля.

Как писала «Фраза», украинцы уже наблюдали уникальный звездопад минувшим летом.