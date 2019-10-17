На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами

В четверг, 17 октября, на Виноградаре в Киеве произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на проспекте Свободы прямо во время движения загорелся троллейбус с пассажирами.

Как передает «Информатор», возгорание в моторном отсеке возникло как раз в тот момент, когда троллейбус подъезжал к остановке «17-й микрорайон».

Сообщается, что водитель оперативно эвакуировал пассажиров и опустил штанговые токоприемники («рога»), чтобы не допустить короткого замыкания.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В свою очередь, проезжающие мимо автомобилисты останавливались рядом и помогали водителю тушить пожар при помощи огнетушителей. Тем не менее, полностью ликвидировать возгорание удалось лишь подоспевшим пожарным.

В результате пожара у троллейбуса оказался поврежден кузов и лакокрасочное покрытие. Причина возгорания устанавливается.

Как писала «Фраза», во Львове прямо на ходу загорелся трамвай с пассажирами.

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