В Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео

В Сумах две студентки ради развлечения безжалостно убили нескольких котят. Как выяснили журналисты «Фразы», девушки утопили их в колодце и сняли свои жестокие действия на видео.

Соответствующие кадры вызвали бурю негодования среди пользователей соцсетей.

По информации УНИАН, девушками заинтересовались стражи порядка, и уже установили личности живодеров. Ими оказались две первокурсницы Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна. Третью личность, которая снимала на видео их действия, установить пока не удалось.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Пока известно, что одну из девушек уже допросили правоохранители.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе избили живодера, который издевался над котятам на глазах у малолетнего ребенка.

Позже этот живодер получил 7,5 лет тюрьмы.

В августе нынешнего года в суровом Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота.