В Житомире автомобиль вылетел на остановку с людьми: появилось видео инцидента

В минувшую среду, 16 октября, в Житомире произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта.

Видео аварии уже появилось в сети.

Видно, что машина вылетела на тротуар в тот момент, когда из остановившейся впереди маршрутки высаживались пассажиры.

В результате столкновения пострадал тридцатипятилетний мужчина. У него сотрясение мозга.

Как следует из кадров с камер наблюдения, водитель потерял управление.

Как писала «Фраза», в Одесской области в ДТП заживо сгорели два человека.