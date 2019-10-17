После четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах

В США скончался американский боксер Патрик Дэй, который четыре дня находился в коме. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной смерти стали травмы, полученные в бою.

Спортсмен провел свой поединок 13 октября в андеркарде вечера бокса, главным событием которого была встреча Александра Усика и Чазза Уизерспуна.

«WBC и президент организации Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи с кончиной Патрика Дэя. Он ушел из жизни сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжелое время», — говорится в заявлении на сайте Международного боксёрского совета (WBC).

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре минувшего года итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута.

В июле 2019 года российский боксер-профессионал Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.