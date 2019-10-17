Фильм по повести украинского писателя включили в топ-100 ужастиков всех времен и народов

Легендарный советский фильм «Вий» 1967 года, снятый по одноименной повести Николая Гоголя, включили в топ-100 ужастиков всех времен и народов. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это сайт Indiewire.

Фильм «Вий» оказался в списке на 89-м месте.

Отметим, что съемки картины проходили на территории УССР, а фильм стал культовым еще в советское время: в СССР в премьерный год его посмотрели десятки миллионов зрителей, также ленту купили для показа в США и Европе.

Сама повесть была впервые опубликованная в сборнике «Миргород» 1835 года.

Составители рейтинга, правда, написали, что фильм был «снят в России в советское время».

Картину они описывают так: «Ужасы, с которыми мужчины сталкиваются в течение трех ночей, могут соперничать с некоторыми из лучших монстров Гильермо дель Торо: гоблинами с тающей плотью, острыми демонами и зазубренными скелетами, вырванными из рук руками, пробивающимися сквозь стены церкви, и духом молодой ведьмы, одетой в одежду в мрачном белом платье и цветочной короне в виде ромашки с кровавыми слезами на глазах, по-другому прекрасными и ужасающими».

Отметим, что в рейтинге «Вий» опередил легендарный «Звонок», занявший лишь 99-е место.

Лучшим же ужастиком признали «Сияние» Стэнли Кубрика.

Ранее «Фраза» писала, почему повесть «Тарас Бульба» замалчивают для украинского читателя.