В Черновцах после посещения гинеколога умерла женщина

В Черновцах после несложной гинекологической процедуры скончалась 37-летняя женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», утром она пошла в больницу, а уже через несколько часов медики позвонили ее родным и сообщили о смерти.

По информации ТСН, врачи назвали родным сразу несколько версий смерти Натальи — это и аллергическая реакция и лопнувший легочный тромб

Умершей женщине было всего 37 лет. По словам родственников, она не имела серьезных проблем со здоровьем. Единственное — не могла забеременеть, потому и пришла к врачам.

Исполняющий обязанности главврача Черновицкого роддома № 1 Василий Ринжук уверяет, что все врачи, которые делали операцию — высококвалифицированные. Гистероскопия под общим наркозом была успешной, а женщине стало плохо уже после нее.

По его словам, после операции внезапно имела место остановка сердца, в дальнейшем — отек легких. Реанимационные мероприятия были, увы, безуспешными.

Что именно вызвало остановку сердца, сейчас выясняют в областном патологоанатомическом бюро, ибо лишь вскрытие тела позволит точно установить причину.

Родственники винят в смерти врачей. Полиция по данному факту открыла уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Николаеве 21-летняя местная жительница после несложной операции стала инвалидом, а ее жених Роман уже пять лет не отходит от кровати любимой. Женщина потеряла память и возможность двигаться из-за ошибки с общим наркозом.

В апреле 2018 года под Киевом врачи залечили женщину до смерти.

Напомним, в декабре 2017 года на Львовщине в Жидачевской районной больнице по вине медиков умер 12-летний ребенок. Смерть наступила в результате заворота кишечника, в то время как врачи, поставив ошибочный диагноз, лечили ребенка от отравления.

Тогда же появилась информация о том, что 57-летний Александр Близнюк из Жашкова (Черкасская область) умер после капельниц с антибиотиками, которые прописал ему семейный врач. Медик рекомендовала опасные препараты без необходимых обследований и точно определенного диагноза.

В середине ноября похожий случай произошел в Запорожье, где медики обычной больницы три дня сбивали температуру роженицы вместо того, чтобы отвезти ее в роддом. Несмотря на тяжелое состояние, вся помощь врачей ограничилась жаропонижающими препаратами.

Ни рентгена, ни серьезной терапии врачи так и не назначили. Диагноз «пневмония» установили только в реанимации, куда на четвертый день Карину доставили уже в критическом состоянии, когда у нее начали отказывать все внутренние органы.

В родильное отделение роженицу доставили уже реаниматологи — тамошние врачи лишь констатировали гибель плода. Отчаянные попытки спасти хотя бы женщину оказались также безрезультатными.