Ватикан начал торговать электронными четками. Уже запустили рекламу

Ватикан решил подзаработать на своих прихожанах, выпустив в продажу электронные четки. Как выяснили журналисты «Фразы», уже состоялась презентация странного устройства.

Как сообщают разработчики, «четки» подключаются к электронному приложению. Людям говорят, что «оно не только помогает считать произнесенные молитвы, но и предлагает обширный материал духовной тематики в помощь молящимся».

Отмечается, что устройство активируется «после того, как их владелец перекрестится». Его браслет состоит из десяти бусин: их сделали из гематита и черного агата.

Кроме этого, за владельцем «четок» будут следить: в них встроен чип, который собирает данные о человека.

Стоит такое удовольствие недешево – 99 евро.

Уже запустили и рекламу:

Как писала «Фраза», папа Римский разрешил священникам-педофилам не сообщать о своих преступлениях властям.