Страшное ДТП в Одесской области: заживо сгорели два человека

В селе Дмитровка Одесской области произошло страшное ДТП, жертвами которого стали два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», тут разбился автомобиль.

По данным местных СМИ, авария произошла на выезде из села из-за тумана. Машина потеряла управление и на скорости врезалась в каменную стелу.

После удара авто вспыхнуло. Погиб тридцатилетний водитель и его пассажирка.

Отмечается, что мужчина буквально на днях стал отцом.

Местные жители пытались спасти людей из пламени, но не смогли.

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Как писала «Фраза», на Одесщине мужчина с похмелья избил маленького сына за отказ ужинать.

Ранее на Одесщине 12-летние ребята ради развлечения проломили череп бездомному.