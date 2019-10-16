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В Сумах патрульного аж на 30 метров протащило за машиной нарушителя

В Сумах патрульного аж на 30 метров протащило за машиной нарушителя

В Сумах задержали нетрезвого водителя, который при попытке скрыться от полиции 30 метров тащил патрульного за машиной. Об этом журналисты «Фразы» узнали в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Так, патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные заметили автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого нарушал ПДД. Патрульный экипаж проследовал за ним.

«Требования инспекторов об остановке мужчина сознательно игнорировал, зато попытался скрыться. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности», ‒ отметили в пресс-службе.

Сообщается, что на улице Героев Крут водитель на скорости решил осуществить поворот, вследствие чего автомобиль затормозил. В это время полицейский подбежал к автомобилю нарушителя, открыл дверцу и пытался задержать мужчину, однако водитель, прикрыв дверь, зажал руку полицейского, нажал на газ и потянул его за автомобилем.

«Таким образом злоумышленник протащил правоохранителя около 30 метров. Несмотря на попытку скрыться, пока один экипаж оказывал помощь травмированному инспектору, другой экипаж патрульных все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения», ‒ рассказали в пресс-службе.

В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 2,29 промилле алкоголя в крови, почти в 12 раз превышает допустимую норму.

Отмечается, что теперь горе-водителю придется отвечать не только за езду в пьяном виде, но и за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений.

Как писала «Фраза», в Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам».

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем.

Тэги: общество, ВАЗ, ПДД, регионы, Сумы, пьяный за рулем, нарушитель, патрульная полиция, новости Украины

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