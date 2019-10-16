В Запорожье прямо в школе пытались задушить девочку

В Космическом микрорайоне Запорожья произошел шокирующий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там ученик одной из школ избивал и душил свою одноклассницу.

Как передает «Корреспондент», видео происшествия выложили в telegram-канал «ХПЗ». На кадрах видно, как горе-школьник нанес серию ударов кулаком девочке в голову, после чего начал ее душить.

В свою очередь, одноклассники, которые снимали происходящее на камеру мобильного телефона, даже и не пытались помешать насилию.

В какой именно школе произошло данное событие ‒ не сообщается. Также неизвестно, что послужило причиной конфликта между подростками.

Как писала «Фраза», в Запорожье толпа подростков избила двух девочек.

Ранее сообщалось, что в Бердичеве дочь сотрудника полиции с подругами жестоко избили сверстницу и ее мать.