В Риме произошло крупное ДТП с автобусом: пострадали десятки людей

Крупное ДТП с автобусом произошел в Риме. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местной полиции, в аварии пострадали 29 человек.
Сообщается, что по неизвестным причинам транспортное средство с пассажирами на борту вылетело на встречную полосу, после чего на полном ходу врезалось в дерево.
Водитель автобуса пожаловался, что ему стало плохо. Однако полиция проверяет его на предмет употребления алкоголя или наркотиков.
Видео с места ДТП:
Как писала «Фраза», в Риме футбольные хулиганы устроили кровавую бойню на ножах.