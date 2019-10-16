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В Риме произошло крупное ДТП с автобусом: пострадали десятки людей

В Риме произошло крупное ДТП с автобусом: пострадали десятки людей

Крупное ДТП с автобусом произошел в Риме. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местной полиции, в аварии пострадали 29 человек.

Сообщается, что по неизвестным причинам транспортное средство с пассажирами на борту вылетело на встречную полосу, после чего на полном ходу врезалось в дерево.

Водитель автобуса пожаловался, что ему стало плохо. Однако полиция проверяет его на предмет употребления алкоголя или наркотиков.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Риме футбольные хулиганы устроили кровавую бойню на ножах.

Тэги: ДТП, автобус, Рим, транспорт, Италия

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