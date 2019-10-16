На Одесщине 12-летние ребята ради развлечения проломили череп бездомному

В городе Беляевка Одесской области двое 12-летних ребят ради развлечения избили 56-летнего бездомного, который от полученных травм скончался. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, во время вечерней прогулки двое несовершеннолетних увидели мужчину, который копался в мусорном баке. Подростки решили «пошутить», некоторое время они преследовали пострадавшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, оставили умирать и скрылись с места происшествия.

Согласно заключению медиков, его смерть наступила в результате перелома черепа.

Правоохранители установили, что подростки воспитываются в неблагополучных семьях, состоящих на учете в социальных службах. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Во время обыска полицейские изъяли одежду, в которой подозреваемые были в день убийства. На изъятых вещах было обнаружено кровь. По факту открыто уголовное производство. Несмотря на то, что подросткам еще не исполнилось 16 лет, им грозят принудительные воспитательные меры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в киевском Гидропарке двое парней поиздевались над бездомным стариком, избив и ограбив его.

Напомним также, что неравнодушные киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей.