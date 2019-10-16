Голландская семья девять лет прожила в подвале, думая, что грядет конец света

Дикий случай произошел в голландской провинции Дренте. Как выяснили журналисты «Фразы», тут глава семейства на девять лет запер своих родных в подвале, думая, что грядет конец света.

Как передает местная полиция, всего 58-летний мужчина удерживал в неволе шесть людей в возрасте 18-25 лет.

Одному из его сыновей удалось вырваться, и он пришел в местный паб, где заявил, что им нужна помощь. Предварительно он выпил пять кружек пива.

Парня забрала полиция, после чего нагрянула на указанную ферму, где обнаружила тайный подвал – лестница в него была закрыта шкафом. Там и нашли горе-отца с семьей.

Известно, что все эти годы люди питались молоком козы и овощами с огорода. Большую часть времени они проводили в подвале, ожидая, что вот-вот наступит конец света.

Как писала «Фраза», голландцы создали ну очень необычную водку.