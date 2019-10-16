Американский воришка за считанные секунды провернул «трюк» с «Горящим жирафом» Дали

В американском городе Сан-Франциско произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там ловкий злоумышленник всего за 30 секунд смог «увести» картину Сальвадора Дали, которая оценивается в 20 тыс. долларов.

Как передает CBS, темнокожий мужчина зашел в местную галерею, где центральным экспонатом была картина «Жираф в огне», снял ее со стены и спокойно удалился.

По данным полиции, у злоумышленника могли быть сообщники, находящиеся снаружи. Кроме того, копы выясняют, по какой причине картину не закрепили специальным тросом с замком.

Сообщается, что подозреваемый «засветился» на камерах уличного наблюдения. На кадрах видно, как человек, одетый в шорты, футболку и кепку идет вдоль здания с картиной в руках.

Как писала «Фраза», бельгиец за сущие копейки случайно купил... картину Рембрандта.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском доме покойного миллиардера-педофила нашли пикантный портрет... Билла Клинтона.