В России сделали пародию на Зеленского. Получилось очень странно

В России решили сделать пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это в Высшей лиге КВН в одном из полуфиналов.

Видео номера в исполнении сборной «Татнефть» (Альметьевск) во время так называемого «приветствия» уже появилось в сети.

Отметим, что в жюри был известный комик Михаил Галустян, которого во время выступления также попытались втянуть в номер.

Уровень шуток можете оценить сами:

Как писала «Фраза», «Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Стало известно, кто сыграл президента.

Ранее Кошевой сделал неожиданное признание по поводу Зеленского.

Как оказалось, Зеленский продолжает влиять на студию «Квартал 95».