В Днепре под землю проваливается многоквартирный жилой дом

В Днепре проседает жилой дом, расположенный по проспекту Яворницкого, 7 в 100 метрах от общежития Днепровской политехники, которое 5 октября начало рушиться и сразу же было отселено. Как выяснили журналисты «Фразы», в терпящем бедствие доме 48 квартир, в которых проживают более 200 жильцов.

По словам жильцов, в доме сложилась критическая ситуация — он может начать проваливаться в любую минуту. В течение последних 20 лет на стенах квартир и лестничных клетках появляются все новые и новые трещины. Их постоянно латают и даже поставили металлические стяжки, сообщает «Страна».

Поэтому люди очень боятся повторения трагедии, которая произошла в Дрогобыче, когда внезапно обвалился целый подъезд жилого дома.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 28 августа в Дрогобиче в одном из многоквартирных домов обрушился целый подъезд.