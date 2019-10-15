В Киеве прошла акция «Нет капитуляции», а Билецкий поставил Зе ультиматум

Сегодня в центре Киева прошла акция «Нет капитуляции». Как выяснили журналисты «Фразы», по данным полиции в мероприятии приняли участие около 12 тысяч человек.

В ходе акции были брошены дымовые шашки. Некоторые протестующие, впрочем, назвали этот инцидент провокацией.

В ходе акции лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил: «Мы даем этим людям, которые сегодня называются властью, мы даем им небольшой срок — десять суток».

Впрочем, вскоре в интернете появилось еще одно интересное видео, на котором тот же Билецкий рассказывает о том, что отделение Украины от России это идиотизм:

Вечером, после вече, участники акции пришли к Офису президента на Банковой. Пришедшие наклеили на здание Офиса наклейки типа: «Нет капитуляции», «Крым — это Украина», «Донбасс — это Украина», «Нет формуле Штайнмайера», «Богдана в отставку». Также они выкрикивали: «Зелю геть!», «Зелю у відставку».