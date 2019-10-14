В Киеве «скорая» влетела в легковушку с детьми ‒ есть жертвы

В воскресенье вечером, 13 октября, на Воскресенке в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении бульвара Перова и проспекта Ватутина «скорая помощь» на скорости врезалась в Peugeot.

Как передает портал dtp.kiev.ua, легковушка, в которой находилась женщина-водитель и двое детей, ехала в сторону Троещины и проезжала перекресток на зеленый сигнал светофора, когда в нее врезалась «скорая», мчавшаяся на красный со стороны проспекта Маяковского.

По словам очевидцев, водитель «скорой» включил сирену лишь за несколько секунд до столкновения.

Сообщается, что в результате аварии водитель «скорой» погиб на месте. Кроме того, в ДТП пострадали двое медиков и ребенок, которого везли в больницу.

Также при столкновении различные трамвы получила водитель легковушки и ее дети.

Всех пострадавших госпитализировали.

На месте ЧП работали спасатели, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.

Обновлено: по данным издания «Информатор», один из пострадавших медиков (фельдшер) скончался по дороге в больницу.

Как писала «Фраза», в Запорожье маршрутка на скорости влетела в фуру ‒ есть жертвы.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.