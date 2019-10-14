Головой об сцену. Жестокое избиение звезды «Дом-2» на корпоративной вечеринке попало на видео

Звезду популярного телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову жестоко избили во время выступления коллеги на корпоративе. Как выяснили журналисты «Фразы», момент нападения удалось заснять на видео одному из участников вечеринки.

Как передает «ФАН», певица принимала участие в корпоративе в качестве приглашенной звезды, а нападение на нее было совершено во время выступления друга и коллеги Jerry.

На обнародованных кадрах видно, как разъяренная поклонница внезапно схватила Овсянникову за волосы и стала бить головой об сцену.

Сообщается, что после инцидента пострадавшую звезду «Дома-2» отвезли в больницу. По словам ее продюсера, она намерена подать в суд на агрессоршу, личность который в настоящий момент выясняется.

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