В Японии увеличилось число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис»

Количество жертв тайфуна «Хагибис», который на прошлых выходных центральные и восточные районы Японии, возросло до 45 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», число пострадавших достигло 200 человек, еще 15 ‒ пропали без вести.

Как передает ТАСС, в эвакуационных центрах до сих пор находятся 30 тыс. японцев, которые не могут вернуться в свои разрушенные и затопленные дома.

Кроме того, в Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тыс. домов, а в более чем 130 тыс. квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

К работам по восстановлению инфраструктуры привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

Как писала «Фраза», Японию накрыл аномальный тайфун «Джебби».

Ранее сообщалось, что на Гонконг обрушился самый сильный за последние 50 лет тайфун.