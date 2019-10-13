Появилось видео, как в Киеве женщина умышленно бросилась под автобус

В субботу, 12 октября, на Броварском шоссе в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там маршрутное такси переехало женщину, которая сама бросилась под колеса.

Как передает «Информатор», очевидцу удалось заснять инцидент на видеорегистратор.

Как видно на кадрах, маршрутка двигалась не превышая скоростной режим. В этот момент женщина начала выходить на дорогу в неположенном месте и, когда автобус приостановился ‒ побежала в «слепую» для водителя зону и попала под колеса.

Сообщается, что в результате аварии пострадавшая получила переломы обеих ног. Что заставило ее броситься под автобус ‒ неизвестно.

На месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина попал под автобус.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель автобуса зажал пассажирку дверью и несколько десятков метров тащил по асфальту.