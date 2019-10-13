«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского

Прославленный украинский боксер Александр Усик получил поздравление от президента Владимира Зеленского по случаю победы над американским супертяжем Чаззом Уизерспуном. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства позвонил триумфатору сразу после окончания поединка.

«Владимир Александрович, здравствуйте, доброе утро! Спасибо большое! Вы знаете, мы боксировали в мини-Украине. Очень много людей поддерживали. Спасибо, служу народу Украины!», ‒ сказал боксер в телефонном разговоре.

Как писала «Фраза», Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца.

Ранее сообщалось, что Усик посвятил умершему российскому боксеру белый стих.