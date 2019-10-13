В Киеве в массовой драке убили молодого парня

В воскресенье ночью, 13 октября, неподалеку от станции метро «Левобережная» произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Панельной две компании устроили массовую драку, в которой убили парня 1996 г.р.

Как передает «Информатор», по словам очевидцев, во время драки парня повалили на землю, после чего несколько человек принялись избивать его ногами. К сожалению, он скончался до приезда «скорой помощи».

Сообщается, что на месте трагедии работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики. По факту гибели человека открыто уголовное производство. Личности всех участников драки устанавливаются.

Как писала «Фраза», на киевской окраине произошли разборки со стрельбой.

Ранее оголтелые киевляне устроили массовую драку на концерте Макса Коржа.