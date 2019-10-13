Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца

В воскресенье, 13 октября, украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) провел свой первый бой в супертяжелом весе, встретившись на чикагской «Винтраст Арене» с американцем Чаззом Уизерспуном (38-3, 29 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», на кону поединка стоял статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Уже с первых минут Усик за счет быстрых ног стал переигрывать медлительного и габаритного Уизерспуна, раз за разом пробивая «глухую» защиту и уклоняясь от его редких контратак.

Тем не менее, американец умудрился продержаться целых 7 раундов, пока его угол не принял решение прекратить избиение.

Таким образом, украинец добился первой победы в самой престижной весовой категории.

Полное видео боя доступно к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», непобедимый соперник Усика за несколько дней до боя попался на допинге.

Ранее сообщалось, что Усик посвятил умершему российскому боксеру белый стих.