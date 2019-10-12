Появилось видео, как в Киеве охранники избили «воришку из Донбасса»

В Киеве сотрудники охранной фирмы избили мужчину, подозреваемого в краже бутылки рома в магазине. Как выяснили журналисты «Фразы», очевидцам удалось заснять происходящее на камеру мобильного телефона.

Как передает «Киев Оперативный», инцидент произошел в супермаркете «Фора», расположенном возле станции метро «Лукьяновская».

На кадрах видно, как двое дюжих охранников бьют лежащего на полу мужчину по ноге и по лицу, упрекая в том, что такие как он «поприезжали с Донецка».

«Разве им можно так делать?», ‒ задается вопросом автор ролика.

Как писала «Фраза», в киевском супермаркете из-за фруктов эпично подрались покупатели.

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