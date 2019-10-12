В Черновцах бодрый старичок устроил кровавую резню в общежитии

В пятницу вечером, 11 октября, в одном из общежитий Черновцов произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там 70-летний пенсионер набросился с ножом на участников застолья.

Как передает пресс-служба областной полиции, сообщение о смертельном конфликте поступило в дежурную часть приблизительно в 21-00.

Прибыв по вызову, правоохранители установили, что в гости к одной из жительниц общежития пришли трое мужчин, которые принесли с собой алкогольные напитки. Когда между гостями возник словесный конфликт, один из участников застолья схватил нож и нанес своим оппонентам несколько ударов.

Сообщается, что в результате ЧП 60-летний мужчина скончался на месте, а его 35-летний собутыльник «отделался» ранением груди и руки. Его доставили в больницу.

В свою очередь, черновицкие сыщики в течение получаса смогли установить местонахождение и задержать подозреваемого.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-пенсионеру грозит длительное тюремное заключение.

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